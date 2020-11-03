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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم في قضية حرق كنيسة كفر حكيم

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:12 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بعد قليل حكمها في إعادة محاكمة المتهم "محمد ش."، في اتهامه بقضية حرق كنيسة بكفر حكيم في كرداسة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، تهمة التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا، من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم: ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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