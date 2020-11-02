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فن

استمرار عرض «أفراح القبة» لمدة 15 ليلة جديدة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:29 م
عرض «أفراح القبة»
عرض «أفراح القبة»
حسين الجندي
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وافق الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، على استمرار تقديم عرض "أفراح القبة"، من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، لمدة ١٥ ليلة عرض، ابتداءً من الخميس المقبل الموافق ٥ نوفمبر الجاري، على أن يعرض أسبوعيًا أيام الخميس والجمعة والسبت، في تمام الـ٧ مساءً على المسرح العائم الصغير بالمنيل، نظرًا للنجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العرض.

يذكر أن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة شهدت العرض الأسبوع الماضي مع عدد من قيادات وزارة الثقافة، حيث أبدت إعجابها بالعرض وبتميز مجموعة العمل به، ووجهت بضرورة استمراره.

العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، ميدو عبدالقادر، فاطمة عادل، حمزة رأفت، علاء جنيدي، مينا نبيل، جيهان أنور، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقى وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

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