أجمل تصاميم النظارات الشمسية لخريف وشتاء 2021 (صور)

يتابع الكثير من عشاق النظارات الشمسية، أحدث صيحات النظارات لخريف وشتاء 2020- 2021، فهى قطعة هامة من مكملات الإطلالة التى يحرص البعض على ارتدائها فى الأماكن التى تسطع بها الشمس كثيرًا، لهذا نقدم لكم أجمل صيحات نظارات موسمي خريف وشتاء 2021.وفقًا لمجلة "vogue"، فإن النظارات الشمسية، لهذا الموسم أكثر كلاسيكية وعملية من النظارات الصيفية، مع الكثير من الأساليب والموديلات الجديدة، والتي أعيد إحياؤها مرة أخرى مثل نظارات الطيارين، ونظارات عيون القطط، بالإضافة إلى الأشكال التقليدية ذات العدسات الكبيرة.واحتلت نظارات Shield، الأشكال مع العديد من الأمثلة لتصميم العدسة المتقاطعة الكبيرة الحجم، هذه واحدة من اتجاهات النظارات الشمسية لخريف وشتاء 2020-2021 التي تعتبر من السهل ارتداؤها مع أي إطلالة ترغبها، وهى ستايل النظارات التى لفتت الأنظار في كل من عروض فيندي، بالمان، وجيفنشي.وعادت أيضًا نظارات عين القطة، لجذب عالم الموضة من جديد، فهى تعمل على تنحيف الوجه، وستجعلك تبدين أنيقة وكأنك قادمة من الزمن الجميل، مثل نظارات Moschino.كما احتلت إطارات عين القطة الأنيقة مع الإطلالات اليومية المختلفة، فى علامة Anna Sui والتى تميزت بحواف مستديرة جعلتها ناعمة وأنثوية، مع تزيين الإطارات، المصنوعة من البلاستيك بجرعة صحية بطبقة مميزة من البريق اللامع.