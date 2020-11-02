زلزال بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر يضرب تونس

أعلن معهد الرصد الجوي التونسي،اليوم الاثنين، تسجيل زلزال بلغت قوته 3.3 درجة بمقياس ريختر، يقع مركزه شرق المظيلة (ولاية قفصة).وأوضح المعهد - في بيان اليوم - أن محطات رصد الزلازل التابعة له رصدت الهزة الأرضية التي حددت مركزها وفق التحاليل الأولية عند 34.30 درجة خط عرض و8.82 درجة خط طول وذلك عند 6.7 كلم شرق المظيلة من ولاية قفصة التونسية.