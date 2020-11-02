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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لبنان: استمرار التشاور بشأن تشكيل الحكومة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:47 م
سعد الحريري
سعد الحريري
وكالات
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أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الإثنين، أن التشاور مستمر بشأن تشكيل الحكومة، وهو يتم حصرًا بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وقال المكتب، في بيان صحفي اليوم:" يؤكد مكتب الإعلام أن التشاور بشأن تشكيل الحكومة يتم حصرًا، ووفقًا للدستور، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، ولا سيما النائب جبران باسيل، علمًا أن هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا".

وأضاف:" تناقلت وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة صباح اليوم معلومات حول الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذهب بعض هذه الوسائل إلى حد إدراج تفاصيل حول توزيع الحقائب وأسماء بعض المرشحين للتوزير وغيرها من المعلومات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وكان تم تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي بعد تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة من قبل 65 نائبًا من أصل 120 نائبا.

وأعرب الحريري عن رغبته بتشكيل حكومة من اختصاصيين في أسرع وقت ممكن.

ويأتي تكليف الحريري بعد حوالي سنة من تقديمه استقالة حكومته في 29 أكتوبر 2019 إثر الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 من نفس الشهر.

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