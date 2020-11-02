العراق يعتقل إرهابيين اثنين من منفذي «مجزرة الخيلانية»

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الإثنين، اعتقال إرهابيين اثنين كانا من بين منفذي "مجزرة الخيلانية" في قضاء المقدادية شمال شرق بغداد.وذكرت الوكالة، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن وكالة الاستخبارات العراقية المتمثلة بمديريتي واستخبارات ومكافحة إرهاب ديالي، تمكنت من اعتقال إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي و4 من أفراد عائلته".وأكدت الوكالة أنه "تم اعتقالهما وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية التي عملا فيها ضمن ما يسمى قاطعي كركوك وديالي ولاية العراق".