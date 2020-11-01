ارتفاع ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 69 قتيلا و949 مصابا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد إلى 69 قتيلا، و949 مصابا.وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان، الجمعة الماضي، بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، كان مركزه بحر إيجة، وتسبب في موجة تسونامي ضربت مدينة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية، وأسفر عن مصرع شخصين في الجزيرة اليونانية، وإصابة 19 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 71 شخصا، و968 مصابا.وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أكد -وفق ما أوردته الشبكة الأمريكية- أنه لم يفقد الأمل أبدًا في إمكانية العثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة بسبب الزلزال، بعدما تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ شخص يبلغ من العمر 70 عامًا من تحت أنقاض مبنى منهار غربي تركيا بعد 34 ساعة من وقوع الزلزال.