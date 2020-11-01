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عالم

جبهة النصرة تسيطر على مقر مليشيا تابعة لتركيا في ريف حلب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:39 م
مليشيا تابعة لتركيا
مليشيا تابعة لتركيا
محمد عمر
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اقتحمت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) الإرهابية، إحدى المقرات العسكرية لميلشيا ما يسمى بـ«الجيش الوطني» التابع لتركيا وسيطرت عليه في ريف حلب الغربي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، إن جبهة النصرة انتشرت بشكل مكثف في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، تزامنًا مع تطويق مقر عمليات اللواء الرابع في الجيش الوطني الواقع حي الأشرفية والسطرة عليه بالقوة.

وأكد المرصد أن جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي طردت العناصر الموجودة في المعسكرة، حيث يتواجد فيه عناصر من ميلشيات فرقة الحمزة والفرقة التاسعة والسلطان مراد الموالية لتركيا والعاملة بريف حلب الغربي.

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