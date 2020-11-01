إجازة 3 أيام لطلاب محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب

قالت مصادر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر منح الطلاب والتلاميذ إجازة أيام السبت والأحد والإثنين 7 و8 و9 نوفمبر الجاري، بالمحافظات التي تعقد انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب في 13 محافظة، هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه تم تجهيز أماكن للاستراحات للمنتخبين أمام المدارس، وتوفير فصول لحفظ الصناديق بأبواب حديدية مأمنه، كما تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تعليمية وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية والتي تعمل على مدار اليوم للعمل على حل أي مشكلة تعوق العملية الانتخابية وعلى أن يكون متواجد بالمدرسة التي بها مقر انتخابي، مدير المدرسة ومعاون خدمات لحل أي مشكلة.