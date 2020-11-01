رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: اعتقال تونسى جديد وسط تحقيق آخذ فى الاتساع بعد هجوم نيس

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:52 ص
السلطات الفرنسية
السلطات الفرنسية
وكالات
طباعة
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن شخصًا رابعًا يحمل الجنسية التونسية ويبلغ من العمر 29 عامًا، اعتقل السبت في إطار تحقيق في هجوم بسكين على كنيسة كاثوليكية في نيس.

وذكرت إذاعة "فرنسا بلو" أن المشتبه به الرابع اعتقل في جراس على شاطئ الريفييرا الفرنسية شمال غرب نيس.

واعتقل ثلاثة أشخاص في اليومين الماضيين للاشتباه في علاقتهم بتونسي هاجم مصلين في كاتدرائية نوتردام يوم الخميس بعد وصوله إلى فرنسا عبر إيطاليا.

وشهدت مدينة نيس الفرنسية، يوم الخميس الماضي، هجومًا إرهابيًا، حيث قام شخص متطرف، بقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، بسكين بالقرب من كنيسة في المدينة.

وقال مسؤول الادعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا، مساء يوم الخميس، إن منفذ هجوم نيس شاب تونسي من مواليد العام 1999، مشيرا إلى أنه دخل البلاد عبر باري، يوم التاسع من أكتوبر.

وصرح بأن منفذ الهجوم الذي يدعى إبراهيم العويساوي، كان يحمل وثيقة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي.

وكان متحدث قضائي تونسي قد أفاد سابقًا، بأن التونسي المشتبه به في هجوم نيس بفرنسا يدعى إبراهيم العويساوي، مشيرًا إلى أنه لم يكن مصنفًا كمتشدد قبل أن يغادر تونس، كما أكد مصدر بالشرطة الفرنسية أن العويساوي غير مصنف كمتشدد في فرنسًا أيضًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على كهربائي لاتهامه باغتصاب ابنته «12 عاما» سنة كاملة

ماكرون: نحن أول من ترجمنا القرآن الكريم

12 ألف جنيه تبرعات للتحويل بمدرسة تجريبية بالقاهرة.. والمديرية تعلق

تحديد هوية الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة

الصور

image description

رحلة «جمال» بين أطلال حرب ليبيا مع فن «الأوتوكادو»

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

الأكثر قراءة

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائى يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

الهند.. طبيب يشترى «مصباح علاء الدين» بـ 41 ألف دولار!

حل جديد لـ«رائحة الأقدام الكريهة»

برشلونة يتعادل أمام ديبورتيفو ألافيس 1–1 بالليجا

البرازيل.. أكبر منطقة رطبة بالعالم تشهد أسوأ الحرائق في أكتوبر

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

5 سنوات على افتتاحه.. أدباء يرصدون ملامح تجربة بيت الشعر

«الثقافة الفلسطينية» تفتتح معرض تراثنا ذاكرتنا الجامعة (صور)

«هتموت بعد 6 شهور».. حكاية مصطفى محمود مع مرض غامض ولماذا أمره الطبيب بالزواج؟

قصة شيخ الجامع الذي قاد مصطفى محمود لـ«الشك» بسبب «وصفة قتل الصراصير»