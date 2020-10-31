خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الفترة المقبلة

يشهد بداية شهر نوفمبر تغيرات مناخية تحدث بشكل سريع في عدة مناطق بمحافظات الجمهورية، في الوقت الذي يفصلنا فيه أيام معدودة على انتهاء فصل الخريف ودخول فصل الشتاء، مع ارتفاع احتمالية سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.تواصلت الـ"دستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الذي شرح خريطة الأمطار والسيول بالفترة القادمة موضحًا أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات مناخية قد تصل لحد السيول على مناطق متفرقة من البلاد.وتابع "شاهين" حديثه، مؤكدا أن هناك مناطق بالبلاد ستشهد حدوث فرصة أو احتمالية سقوط أمطار بداية من غد على سواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح - الإسكندرية" بنسبة تتراوح ما بين 50% و60% وتسقط الأمطار بشكل خفيف لمتوسط.أكد "شاهين" أن القاهرة ستشهد احتمالية سقوط أمطار بشكل خفيف إلى متوسط بنسبة تصل لحد 50% وأضاف شاهين، أنه ليست القاهرة والسواحل الشمالية الغربية فقط التي ستشهد سقوط أمطار، بل ستشهد منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر أمطارًا رعدية قد تصل لحد السيول مضيفًا أن النسبة 60%، قد تصل تلك الأمطار لحد السيول نظرًا للطبيعة الجبلية التي تسيطر على مساحات واسعة من سيناء، خلال الأسبوع الجاري.أضاف "شاهين" أن وسط شمال الصعيد سيشهد سقوط الأمطار وتوجد فرصة في استمرار سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري كما سنشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة لتسجل القاهرة والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة والسواحل الشمالية ستكون العظمى 27 والصغرى 21 درجة وبالنسبة لمنطقة جنوب سيناء ستكون العظمى 32 والصغرى 24 درجة وشمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 20.