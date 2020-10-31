الرابع عالميًا.. 10 معلومات عن «متحف المركبات الملكية»

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر، متحف المركبات الملكية بعد انتهاء قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار من تجهيزه، وذلك لإعادة الحياة السياحية بمصر.وفيما يلي يرصد "الدستور" أبرز 10 معلومات عن متحف المركبات الملكية ببولاق:1- يُصنف متحف المركبات الملكية بمنطقة بولاق في القاهرة من ضمن أقدم المتاحف بالعالم، حيث يعود تاريخه لأيام حكم الخديو إسماعيل، ويعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.2- يضم المتحف مجموعة من المقتنيات الخاصة بأسرة محمد علي باشا، ومن أبرز تلك المقتنيات هي العربات الملكية بمختلف أشكالها وأحجامها.3- يحتوي المتحف على مجموعة من أطقم الخيول كاملة، ويضم مجموعة خاصة من ملابس العاملين بـ"مصلحة الركائب" الذين ترتبط وظائفهم بالعربات.4- بلغت التكلفة الإجمالية لترميم المتحف حوالي 63 مليون جنيه، كما يحتوى المتحف على 6 قاعات.5- تحتوى القاعة الأولى على 6 عربات مميزة الطراز وتسمى قاعة "الانتخانة"، والقاعة الثانية هي قاعة "كبار الزوار" والتي تضم أهم مقتنيات الأسرة العلوية، أما القاعة الثالثة فهي قاعة "الاستقبال" وبها فاترينة المقتنيات الذهبية والنياشين، وتتشكل القاعة الخامسة على هيئة شارع في الحقبة الزمنية خلال فترة حكم أسرة محمد علي، وتسمى قاعة "الاحتفالات".6- وتعد القاعة السادسة هي القاعة "الرئيسية" بالمتحف، وتحتوي على العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية، كما يضم المتحف مجموعة من النياشين التي صُنعت خصيصًا للخديو إسماعيل7- وتم تحديد أسعار تذاكر متحف المركبات، حيث تبلغ 20 جنيهًا للمصريين و5 جنيهات للطلاب، فيما تبلغ سعر التذكرة للأجانب 100 جنيه، و50 جنيهًا للطلاب الأجانب.8- وشملت عملية تطوير المتحف العديد من المراحل، منها ترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة.9- يحتوي المتحف على قاعة للعرض المرئى، وذلك لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية.10- كما تم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم وضع لوحات إرشادية بجميع القاعات باستخدام لغة الإشارة لذوى الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تخصيص دورات مياه لذوى الاحتياجات الخاصة مجهزة طبقا للمواصفات العالمية.