تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الملك سلمان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم منح من البنك الأهلي للبرامج الدراسية بجامعة الملك سلمان الدولية للطلاب المتفوقين.والبرامج الدراسية هي:- برامج الزراعات الصحراوية – فرع رأس سدر.- برامج العلوم الإدارية – فرع رأس سدر.-برامج الألسن واللغات التطبيقية – شرم الشيخ.- برامج العمارة فرع شرم الشيخ.- برامج الفنون والتصميم شرم الشيخ.- برامج السياحة والضيافة فرع شرم الشيخ.- برامج العلوم الأساسية الحديثة - فرع الطور.-برامج هندسة الحاسب – فرع الطور.-برامج علوم الحاسب – فرع الطور.- برامج الهندسة – فرع الطور.