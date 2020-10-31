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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الملك سلمان

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:53 ص
جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم منح من البنك الأهلي للبرامج الدراسية بجامعة الملك سلمان الدولية للطلاب المتفوقين.

والبرامج الدراسية هي:

- برامج الزراعات الصحراوية – فرع رأس سدر.
- برامج العلوم الإدارية – فرع رأس سدر.
-برامج الألسن واللغات التطبيقية – شرم الشيخ.
- برامج العمارة فرع شرم الشيخ.
- برامج الفنون والتصميم شرم الشيخ.
- برامج السياحة والضيافة فرع شرم الشيخ.
- برامج العلوم الأساسية الحديثة - فرع الطور.
-برامج هندسة الحاسب – فرع الطور.
-برامج علوم الحاسب – فرع الطور.
- برامج الهندسة – فرع الطور.

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