وفاة طفلين وإصابة 28 بعد انفجار أحد أنابيب الغاز فى العراق

أعلن الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن وفاة طفلين وإصابة 28 بعد انفجار أحد أنابيب الغاز بمحافظة المثنى، وفقًا لفضائية " سكاي نيوز ".وأكدت أنه أصيب أكثر من 20 عراقيا اليوم، في انفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى، جنوب البلاد.وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم أن "من بين ضحايا الانفجار عناصر من الحشد الشعبي بسبب قرب مقرهم من الأنبوب".ولفتت إلى أن "فرق الدفاع المدني ما زالت مستمرة بإخماد الحريق مع إيقاف ضخ الغاز بالأنبوب الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى".