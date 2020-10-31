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مصر

«التخطيط» تدعم «النقل» بمليار جنيه لاستكمال تطوير الطريق الدائري

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تعزيز خطة وزارة النقل "الهيئة العامة للطرق والكبارى" للعام المالى 20202021 بمبلغ مليار جنيه لاستكمال مراحل التنفيذ بمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لانتهائه في موعده المحدد.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الموافقة على المبلغ جاءت حرصًا على تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بشأن موقف تنفيذ مشروعات وزارة النقل، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

وأكدت السعيد أن الدولة تتخذ خطوات جادة وسريعة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطرق والكباري والتي تسهم في تقليل التكدس المروري بشوارع القاهرة وخاصة بالشوارع الداخلية.

وأضافت، أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف لرفع مستوى خدمة الطريق، بتنفيذ أعمال توسعية تجعل الطريق يتسع لاستقبال عدد أكبر من السيارات، لافتة إلى اهتمام القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري، مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي تقديم الدعم اللازم للانتهاء من الطريق.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع النقل يحظى باستثمارات تقدر بنحو 119.7 مليار جنيه في خطة عام 202021، لافتة إلى أن من المستهدف زيادة نمو القطاع ليصل معدله إلى 4.2% في خطة العام الحالي 202021.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد اعتمدت مبلغ 100 مليون جنيه كاعتماد إضافي لوزارة النقل للبدأ في رفع كفاءة طريق أسوان العلاقي، بطول 150 كيلومتر والبالغ تكلفته 560 مليون جنيه.

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