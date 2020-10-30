ارتفاع مصابي زلزال تركيا إلى 522 شخصًا

أعلنت السلطات التركية أن عدد مصابي الزلزال العنيف الذي وقع اليوم غربي البلاد وبلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ارتفع ليصل إلى 522 شخصا.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن تركيا سجلت 114 هزة ارتدادية بعد وقوع الزلزال في إزمير غربي البلاد، مضيفة أن محاولات الإنقاذ في 17 مبنى، من بينهم 4 منهارة بشكل كامل، لا تزال مستمرة.وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قالت في وقت سابق اليوم إن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 419 آخرون إثر وقوع الزلزال.