أبوالعينين: مشروع «إزميرالدا باي» سيحدث طفرة في التسويق العقاري

قال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، إن مشروع إزميرالدا باي في سيدي حنيش بالساحل الشمالى يهدف إلى محاكاة التصاميم الإيطالية، لافتا إلى أنه سيحدث طفرة في مجال التسويق العقاري.وأكد أبوالعينين أن مجموعته اهتمت أن تنتهي من المشروع قبل أن تطرح وحداته للبيع.جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين شراكة استراتجية دولية بين مجموعة كليوباترا للتنمية العقارية وشركة JZMK العالمية، اليوم الجمعة، لتخطيط وتصميم أكبر مشروع سياحي وترفيهي وسكني بسيدي حنيش الساحل الشمالي.