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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تقلبات الطقس ترفع كيلو الطماطم لـ11 جنيهًا والفاصولياء لـ15

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:26 م
خضروات
خضروات
صلاح عامر
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قفزت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، نتيجة تقلبات الطقس الأمر الذي انعكس سلبيا على نقص المعروض، وكان من أبرزها الطماطم التي ارتفعت بشكل مفاجئ إلى 11 جنيها في السلاسل التجارية الكبرى، مقارنة بأسعارها خلال الأيام الماضية والتي كانت تتراوح بين 3 جنيهات بحد أدنى و5 جنيهات بحد أقصى، وتليها ارتفاعات سلعة الفاصوليا الخضراء إلى 15 جنيها.

وقال رأفت القاضي، رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، في تصريح لـ"الدستور" أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية، ترجع إلى عوامل تغيير العروات وتقلبات الطقس والمناخ البارد، ما أدى إلى عدم اكتمال معدلات نضج المحصول فضلا عن قلة المعروض، بالإضافة إلى جشع التجار في الاستغلال وهي الحلقة المباشرة التي يلجأ إليها المستهلك في العملية الشرائية.

وأضاف رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية، إن آليات السوق المحلية تخضع لآليات العرض والطلب ولا توجد أي تسعيرة جبرية في السوق الحرة أو السوق المفتوحة، مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد لجأت في عهد أحد وزرائها إلى تطبيق التسعيرة الاسترشادية على الخضروات والفاكهة ولم تكن هذه التسعيرة ملزمة على التجار وكانت اختيارية، ولم تنعكس على تراجع الأسعار في ذلك التوقيت.

وتابع أن تعدد الحلقات الوسيطة في مراحل التداول يرفع تكلفة النقل والشحن مما يؤثر سلبيًا على زيادة الأسعار في الأسواق المحلية.

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