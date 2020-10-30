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تقارير ومتابعات

أفضل الأدعية للميت يوم الجمعة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:11 م
أفضل الأدعية للميت
أفضل الأدعية للميت
شيماء حسين
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الموت هو الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن الشك فيها، فهى نهاية كل إنسان على سطح الأرض، لذلك أفضل ما نقدمه للمتوفى هو الدعاء بظهر الغيب وبشكل دائم ليتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة، خاصة يوم الجمعة، حيث تكون فيه ساعة استجابة، وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أفضل دعاء للميت يوم الجمعة وأفضل الأدعية للميت عند الدفن.

دعاء للميت يوم الجمعة  

ينقطع عمل الإنسان بموته إلا من 3 منها الدعاء من ولد صالح، حيث تجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله من كل جانب لذلك يعد الدعاء للميت أفضل أنواع الهداية التي يسعد بها، خاصة إذا صادف الدعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة التي ليس بينها وبين الله حجاب، لذلك يجب على من فقد عزيز لديه تحريها واغتنام فضلها العظيم للدعاء له بالرحمة والغفران ورضا الله والنعيم بالجنة الذي يصل في أى مكان للميت وليس شرطا  للدعاء زيارة قبره كما يزعم البعض.

 

 أفضل صيغ للدعاء للميت

يستطيع من فقد عزيز لديه الاستعانة ببعض الصيغ الثابتة للدعاء للميت ليدعو بها منها:  

 اللهم أجعل قبر أخى نورا دائما لا ينقطع واجعله في مساكن جنتك وآمن مطمئن يا أرحم الراحمين

 اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن حتى تقوم الساعة.

 دعاء للميت يوم الجمعة

- اللهم أرحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك وأجعل قبورهم روضة من رياض الجنة

- اللهم أرحم من عجز القلب والعقل عن استيعاب فراقه وأغفر له وارحمه وتجاوز عن خطاياه

- إن الأموات في غربة وفي وحشة اللهم أكرمهم بروضة من رياض جنتك.. لا يشعرون فيها لا بغربة ولا بوحشة

- اللهم أذق "اسم المتوفى"، جنتك ونعيمها واجعله في الفردوس الأعلى

 

 أفضل الأدعية وقت دفن الميت

قبل معرفة أفضل دعاء للميت يوم الجمعة تعرف على أفضل صيغة للدعاء للمتوفى عند الدفن هي:

اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن آمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك، اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.

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