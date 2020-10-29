ترامب يؤكد دعمه فرنسا ويطالب بوقف الهجمات الإرهابية فورًا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن إدانته الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها فرنسا، مؤكدا دعمه الكامل لها.وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "قلوبنا مع شعب فرنسا.. تقف أمريكا مع أقدم حليف لنا في هذه المعركة، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات الإرهابية الإسلامية المتطرفة على الفور".وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يمكن لأي بلد أو فرنسا أو غيرها أن يتحمل هذه الهجمات لفترة طويلة.وقتل 3 أشخاص خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، في وقت سابق اليوم، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.