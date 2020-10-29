رئيس الوزراء الفرنسى يعلن رفع مستوى التأهب الأمنى فى البلاد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن رفع مستوى التأهب الأمنى فى البلاد، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.وأشار رئيس الوزراء الفرنسي، إلى أن الرد على هجوم «نيس» سيكون صارمًا.وقُتل 3 أشخاص من بينهم اثنان قتلا نحرًا، وجرح آخرون على يد شخص يحمل سكينًا وتم اعتقاله، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في الهجوم.ووفقًا لوكالة «فرانس برس»، فإن شخصين"رجلا وامرأة" قتلا في كنيسة نوتردام، بينما توفى الثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة.