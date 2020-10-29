الكرملين يستبعد إمكانية ظهور مجلة مثل «شارلى إيبدو» فى روسيا

استبعدت الرئاسة الروسية الكرملين، بشكل مطلق إمكانية ظهور مجلة مثل "شارلي إيبدو" الفرنسية في روسيا، مؤكدة أن العرقيات والطوائف المتعددة في الدولة الروسية تحترم بعضها بعضًا.وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فى تصريح صحفى اليوم الخميس: "من غير المقبول إهانة مشاعر المؤمنين، وكذلك ليس من المقبول قتل الناس".وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن ظهور مجلة مثل "شارلي إيبدو" الفرنسية في روسيا "لا، لا يمكن حدوث ذلك"، مشيرًا إلى أن نحو 20 مليونًا من المسلمين يعيشون في روسيا، حيث تسود الديانة المسيحية، فالغالبية تدين بالمسيحية، ولكن ما يميز بلدنا هو تعدد العرقيات والطوائف، وجميع الطوائف تعيش في احترام كامل لبعضها البعض، ولذلك فإن وجود مثل هذا المجلة أمر مستحيل تمامًا، مع الوضع فى الاعتبار القوانين الحالية".وعن حادث الهجوم بسكين، الذي وقع صباح اليوم في مدينة نيس الفرنسية، قال بيسكوف: "نحن في الوقت الحالي نتحقق من المأساة، التي وقعت في مدينة نيس، إنها مأساة مروعة، وأنا أمتنع عن التعليق على هذه المسألة حاليًا".