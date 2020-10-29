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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
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د. محمد الباز
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«التنمية المحلية»: 939 مليون جنيه حصيلة التصالح بمخالفات البناء بالدقهلية
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:24 ص
أحمد أبوالمحاسن
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