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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ارتفاع أعداد الشركات الاستثمارية لأعلى مستوياتها منذ كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:54 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
أميرة ممدوح
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كشف تقرير حكومي حديث، ارتفاع عدد الشركات الاستثمارية التى تأسست خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020، لتسجل 2229 شركة خلال شهر أغسطس الماضى مقابل 2209 شركة خلال الشهر السابق عليه، بينما كان عدد الشركات قد بلغ 1546 شركة خلال شهر أغسطس 2019.

ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أعداد الشركات عاود الارتفاع لأول مرة منذ جائحة كورونا خلال مايو الماضى لتقفز من 246 شركة خلال أبريل 2020 لـ 667 شركة خلال مايو 2020 ليسجل 1675 و2209 و2229 شركة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من العام نفسه.

كما أظهر التقرير، أن العدد الأكبر من الشركات تركز فى القطاعات الخدمية بعدد 1152 شركة بنسبة 51.7% خلال شهر أغسطس 2020، يليه القطاعات الصناعية بعدد 439 شركة بنسبة 19.7%، ثم الشركات الإنشائية بعدد 340 شركة بنسبة 15.2%.

وساهم المصريين بالنصيب الأكبر من مصادر تدفق رؤوس الأموال بقيمة 7 مليار جنيه تمثل 91.3% خلال شهر أغسطس الماضى، يليهم العرب بقيمة 466.7 مليون جنيه بنسبة 6.1%، ثم الأجانب 198.1 مليون جنيه بنسبة 2.6%.

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