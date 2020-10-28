ننشر مواعيد عروض الصوت والضوء وأسعار خاصة للمصريين

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء، اليوم الأربعاء، عن مواعيد عروضها بالمناطق الأثرية خلال نوفمبر المقبل، وأخطرت غرفة شركات السياحة للقيام بتنسيق مَواعيد عروضها.حددت الشركة العرض الأول الذي سيقام في السابعة مساءً بمنطقة الهرم والكرنك وأبوسمبل باللغة الأكثر عددًا بين الحاضرين للعرض وفي السادسة مساءً بمعبد إدفو وفي السادسة والنصف بمعبد فيلة.أمّا العرض الثاني، فيبدأ في تمام الثامنة مساء بالأهرامات والكرنك باللغة الأجنبية الأكثر عددًا عدا الخميس باللغة العربية بالأهرامات، وفي الثامنة الأربع بمعبد فيلة سيقام العرض باللغة الأجنبية الأكثر عددًا بين الحاضرين.قررت الشركة تشجعيًا للسياحة الداخلية، مد فترة الخصم على أسعار تذاكر العروض العادية باللغة العربية للمصريين والعرب، فقط، لكى تصبح أسعار التذاكر العادية (بعد الخصم) 45 جنيهًا تذكرة (VIP) بعد الخصم إلى 65 جنيهًا.