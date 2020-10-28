بجاكيت «ميكي ماوس».. محمد ثروت على الريد كاربت بالجونة

استطاع الفنان محمد ثروت أن يخطف الأنظار خلال اليوم السادس من فعاليات مهرجان الجونة فى دورته الرابعة.وكعادته استطاع أن يرسم الضحكة على الحاضرين، حيث ارتدى جاكيت مرسوما عليه شخصية "ميكي ماوس" الشخصية الكارتونية الشهيرة، على بنطلون من الجينز وتيشيرت أسود.فيما ارتدت زوجته بدلة سوداء وضعت عليها جاكيت من اللون الأحمر، الأمر الذى أشاد به الحاضرون فى مهرجان الجونة.ومؤخرًا انضم الفنان محمد ثروت لقائمة أبطال فيلم "مطبعة هرم"، للنجم خالد الصاوى ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، حيث انتهى مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير وترشيح النجوم الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب أبطاله والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة لكن فى إطار كوميدى.