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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: انطلاق قوافل تضم مكاتب تصويت متنقلة للبدو الرحل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:17 م
انتخابات الجزائر
انتخابات الجزائر
أ ش أ
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انطلقت اليوم الأربعاء، قوافل تضم 20 مكتب تصويت متنقل نحو المناطق النائية بولايتي إيليزي (جنوب) وتندوف (جنوب غرب) الجزائريتين لتمكين المسجلين من البدو الرحل من أداء واجبهم الانتخابي بالتصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المواطنين من البدو الرحل بالولايتين سيشرعون في الإدلاء بأصواتهم بداية من يوم غد الخميس، وذلك قبل 72 ساعة من يوم الاستفتاء المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، وفق الإجراءات التي ينص عليها النظام الانتخابي.

وأشارت إلى أنه في ولاية إيليزي سيتم اطلاق قوافل لـ 9 مكاتب تصويت متنقلة على أن تستكمل العملية غدا الخميس بانطلاق مكتب متنقل واحد نحو بلدية برج عمر إدريس.

ومن المقرر أن تستقبل أكثر من 4800 ناخب مسجل في هذه المناطق.

وأوضحت أن ولاية تندوف بها 8465 ناخبا مسجلا سيدلون بأصواتهم عبر 10 مكاتب متنقلة.

وأكد المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتندوف محمود شراد، أن كل الظروف مهيأة لإجراء عملية الاستفتاء بهذه المكاتب المتنقلة في أريحية، مشيرا إلى أن هذه المكاتب ستلتحق بالمراكز الانتخابية يوم الأول من نوفمبر المقبل قبل عملية الفرز مباشرة.

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