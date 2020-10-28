رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية: «غاز مصر» جذب أنظار العالم لشرق المتوسط

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:31 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكد موقع "أويل برايس" البريطاني، أن استحواذ شيفرون على نوبل إنيرجي أدى إلى إطلاق موجة اندماج وشراء مستمرة في رقعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة حيث تتطلع الشركات إلى الاندماج لخفض التكاليف مع إضافة موارد إيجابية للتدفق النقدي إلى محافظها الاستثمارية.

وبالنسبة لشركة شيفرون، فإن صفقة جميع الأسهم البالغة 5 مليارات دولار للاستحواذ على شركة نوبل إنيرجي لم تكن تتعلق فقط بإضافة مساحات في حوضي DJ وPermian.

ومن خلال الصفقة، تكتسب الشركة الأمريكية العملاقة مزيدًا من الانكشاف على أصول الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الموقع أنه منذ اكتشاف شركة إيني الإيطالية الكبرى حقل ظهر العملاق للغاز قبالة سواحل مصر في عام 2015، اجتذب شرق المتوسط ​​اهتمامًا أكبر من شركات النفط العالمية.

وتابع أن قبل خمس سنوات، لم يكن يُنظر إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط على أنها ذات جاذبية من وجهة نظر الموارد، ولكن مع الاكتشافات الكبرى في دول المنطقة وتحديدًا مصر التي تمتلك منشآت الغاز الطبيعي المسال ستعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للغاز في العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة مد فترة التصالح ووضع كورونا

لجنة التسوية تقضى ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من قرارات (مستند)

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

الصور

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

الأكثر قراءة

إنقاذ الطاقم المصري للسفينة العالقة بين الصخور في ليبيا

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

علماء الفلك يحددون تاريخ اصطدام الكويكب أبوفيس بالأرض

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

«محمود درويش في مصر - المتن المجهول» جديد سيد محمود

في ذكرى رحيل طه حسين.. تعرف على أشهر معاركه الأدبية

كمالا إبراهيم ترفض وسام الجمهورية الفرنسية اعتراضا على الإساءة للرسول

نشر أعمال الكاتب العراقي محمد حياوي في طبعات شعبية في بغداد