صحيفة بريطانية: «غاز مصر» جذب أنظار العالم لشرق المتوسط

أكد موقع "أويل برايس" البريطاني، أن استحواذ شيفرون على نوبل إنيرجي أدى إلى إطلاق موجة اندماج وشراء مستمرة في رقعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة حيث تتطلع الشركات إلى الاندماج لخفض التكاليف مع إضافة موارد إيجابية للتدفق النقدي إلى محافظها الاستثمارية.وبالنسبة لشركة شيفرون، فإن صفقة جميع الأسهم البالغة 5 مليارات دولار للاستحواذ على شركة نوبل إنيرجي لم تكن تتعلق فقط بإضافة مساحات في حوضي DJ وPermian.ومن خلال الصفقة، تكتسب الشركة الأمريكية العملاقة مزيدًا من الانكشاف على أصول الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.وأكد الموقع أنه منذ اكتشاف شركة إيني الإيطالية الكبرى حقل ظهر العملاق للغاز قبالة سواحل مصر في عام 2015، اجتذب شرق المتوسط ​​اهتمامًا أكبر من شركات النفط العالمية.وتابع أن قبل خمس سنوات، لم يكن يُنظر إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط على أنها ذات جاذبية من وجهة نظر الموارد، ولكن مع الاكتشافات الكبرى في دول المنطقة وتحديدًا مصر التي تمتلك منشآت الغاز الطبيعي المسال ستعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للغاز في العالم.