دافع عن فتاة.. بلطجية يشوهون وجه شاب في الغردقة بـ 17 غرزة

أصيب شاب يدعى "حسام م ب" يقيم بمدينة الغردقة، بـ17 غرزة في الوجه، بعد أن تعدى عليه مجموعة من البلطجية بالآلات الحادة في وجهة، وذلك بسبب شهامته، وذلك بعد دفاعه عن فتاة حاولوا التحرش بها في منطقة مبارك 11 بمدينة الغردقة.وأكد المجني عليه، أنه شاهد عددا من البلطجية يتحرشون بفتاة في ساعة متأخرة من الليل، 10 مساء، وتصادف مرور المجني عليه عائدا من عمله، وعندما حاول إنقاذها أخرج أحد البلطجية آلة حادة وضربه في وجهه، وتناوب باقي البلطجية ضرب الشاب الذي حاول إنقاذ الفتاة التي تصادف عودتها من الدرس، وأسفر ذلك عن إصابة الشاب بعدد 17 غرزة في منطقة الوجه، وفرو هاربين.ومن جانبه، ناشد والد الشاب المعتدى عليه وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، بسرعة القبض على البلطجي الذي اعتدى علي نجله وتقديمة للعدالة، حتى لا تنتشر البلطجة في مدينة الغردقة السياحية، وتصبح الشهامة والأخلاق عملة نادرة يغتالها البلطجية وأولاد الشوارع.وبينت التحريات الأولية أن المعتدين "البلطجية" مسجلين خطر سرقة بالإكراه وضرب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.