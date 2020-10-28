رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيرادات «توأم روحي» تتخطى 12 مليون جنيه و«الغسالة» يقترب من 15

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:40 ص
فيلم «توأم روحي
فيلم «توأم روحي
دعاء عبد المقصود
طباعة
وصلت الإيرادات الكلية لفيلم «توأم روحي» إلى 12 مليون و724 ألف و275 جنيها، ملايين جنيه منذ عرضه قبل 10 أسابيع، وسجل الفيلم أمس الثلاثاء، 42 ألف و702 جنيه فقط.

الفيلم يشارك في بطولته الفنان حسن الرداد، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنانة أمينة خليل، وآخرون وهو من انتاج أحمد السبكي، ومن اخراج عثمان ابو لبن، ومن تأليف أماني التونسي.

وعلى صعيد آخر انخفضت إيرادات فيلم "الغسالة" من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمود حميدة بطريقة ملحوظة بعد وصوله إلى إيرادات كلية بلغت 14 مليون و901 ألف و431 جنيها في 13 أسبوع عرض، حيث حصد أمس 6 ألاف جنيه لتنخفض إيراداته اليومية بشكل ملحوظ.

و الفيلم قدم بشكل جديد فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، الذي يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التي يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص، فيقرر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضي لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 11 وفاة و170 إصابة جديدة بكورونا

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

الصور

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

الأكثر قراءة

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

خبير: تحديد الفئة العمرية لراغبى العمرة يحرم 60% من المصريين

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

ألمانيا بصدد فرض إجراءات صارمة جديدة مع ارتفاع الإصابات بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 28-10-2020

عمدة نيويورك يحذر من السفر فى العطلات لتجنب كورونا

«العملاق النائم» يظهر في القطب الشمالي

أيام زمان

سر خناقة شويكار والمهندس.. فوجئ بها المتفرجون تطارده في الشوارع فطلبوا استرجاع قيمة التذاكر

«حافية على جسر الذهب»: حكاية حفيدة سعد باشا زغلول مع الرقص

إفلاس وجوع في بدايات زواج جيهان والسادات.. «كنت آكل ما يتبقى من أنور»

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

فى 6 أجزاء.. إصدار «الموسوعة العالميِّة» لموجز تاريخ الإنسانية

«الثقافة السينمائية» يعرض فيلمين احتفالًا بالمولد النبوى.. الليلة

خالد جلال يكرم محمد هنيدى فى «سينما مصر» (صور)

«أفراح القبة» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر