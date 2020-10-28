إيرادات «توأم روحي» تتخطى 12 مليون جنيه و«الغسالة» يقترب من 15

وصلت الإيرادات الكلية لفيلم «توأم روحي» إلى 12 مليون و724 ألف و275 جنيها، ملايين جنيه منذ عرضه قبل 10 أسابيع، وسجل الفيلم أمس الثلاثاء، 42 ألف و702 جنيه فقط.الفيلم يشارك في بطولته الفنان حسن الرداد، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنانة أمينة خليل، وآخرون وهو من انتاج أحمد السبكي، ومن اخراج عثمان ابو لبن، ومن تأليف أماني التونسي.وعلى صعيد آخر انخفضت إيرادات فيلم "الغسالة" من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمود حميدة بطريقة ملحوظة بعد وصوله إلى إيرادات كلية بلغت 14 مليون و901 ألف و431 جنيها في 13 أسبوع عرض، حيث حصد أمس 6 ألاف جنيه لتنخفض إيراداته اليومية بشكل ملحوظ.و الفيلم قدم بشكل جديد فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، الذي يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التي يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص، فيقرر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضي لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.