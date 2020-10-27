أروى جودة تقتنص لقب «أفضل كمامة» بالجونة (صور)

اقتنصت الفنانة أروى جودة لقب أفضل كمامة لتنوعها وتركيزها على ارتداء كمامات سواريه مختلفة مع كل إطلالة لها على السجادة الحمراء.اختارت أروى بالتزامن مع فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، كمامة بفصوص فضي، وهي كمامة سوداء دانتيل لتطل بها اليوم.كما لفتت أروى الأنظار لها بتسريحة الضفيرة بأنامل أحمد منير مصفف الشعر، مع ارتداء الجيبة البيضاء من التُل المنفوش مع التوب التل الأسود.وأكدت أروى، في تصريحات لها، أن الكمامات من صنع شقيقتها التى أوصتها بارتدائها.انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما بالرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم»، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.ويتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.