كندا تسجل 827 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت كندا، الثلاثاء، 827 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجانب أربع حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 221 ألف إصابة، و9977 حالة وفاة.ويستمر عدد إصابات كورونا في كندا في الارتفاع، وتُظهِر بيانات جديدة أنها سجلت رقما قياسيا من الحالات في 25 أكتوبر، إذ توضح أرقام الحالات القديمة التي أبلغت عنها مقاطعات ألبرتا وبريتش كولومبيا يوم أمس أن الإجمالي الحقيقي للإصابات الجديدة في كندا يوم الأحد وصل إلى 3004، وهذه هي المرة الأولى التي تُبلِغ فيها كندا عن أكثر من 3000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد منذ بداية الوباء.كما ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا الجديدة في كندا يوم السبت إلى 2932 إصابة جديدة بكورونا.