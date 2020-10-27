«فى صحبة الهادى الأمين» بالنصف الأول من نوفمبر على مسرح البالون

انتهى الموسيقار صلاح الشرنوبي، من تسجيل جميع أغانى الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" لكل الفنانين المشاركين بالعرض، الذى سيعرض فى النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، على مسرح البالون بالعجوزة.وتقام الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، الذى يوجه شكرًا خاصًا للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، على ما يقدمه من جهد لخروج هذه الليلة إلى النور.البطولة للفنانين "سهير المرشدي، أشرف عبدالغفور، سميرة عبدالعزيز، سوسن بدر، أحمد ماهر، طارق دسوقي"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، مي فاروق، هدى عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول."في صحبة الهادي الأمين" إخراج جمال عبدالحميد، تأليف وأشعار مصطفى عياد، ألحان صلاح الشرنوبي، مخرج منفذ أمل أسعد، ديكور محمود سامي، أغانى صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، مدير الإنتاج أمل حبيب.قدم المخرج جمال عبدالحميد، العديد من الحفلات منها على سبيل المثال لا الحصر "حفلات رئاسة الجمهورية بمركز المؤتمرات، حفلات أكتوبر، مهرجان الأغنية العربية الأول، مهرجانات التليفزيون، المهرجان القومي للخليج بأبوظبي"، كما قدم أعمالًا تليفزيونية تميزت بالطابع الذي يعاصر فيه البيئة المصرية، من بينها "أرابيسك، زيزينيا، حلم الجنوبي، علي بابا والأربعين حرامي ضمن سلسلة ألف ليلة وليلة"، بالإضافة إلى فوازير رمضان مع الفنانة نيلي (عالم ورق ورق ورق)، وفوازير (حاجات ومحتاجات) مع الفنانة شريهان.