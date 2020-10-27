وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بمناسبة المولد النبوي

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.جاء بها: «يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، راجيًا من المولى، عز وجل، أن يكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد.. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والاستقرار استكمالًا للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن في دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير».