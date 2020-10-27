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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هل ألغى تامر حسني حفله في الجونة بسبب عمرو دياب؟

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:52 م
تامر حسني
تامر حسني
محمد قدري
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أعلن النجم تامر حسني تأجيل حفله الغنائي الكبير، الذي كان مقررا إقامته، غدا الأربعاء، بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، بالتوازي مع إقامة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وذلك احتفالا بإطلاق ألبومه الجديد «خليك فولاذي» الذي أطلق منه عدة أغنيات خلال الأيام الماضية.

وانتشرت الأخبار التي تشير إلى اضطرار الفنان لتأجيل الحفل بسبب تواجد الهضبة عمرو دياب في حفل آخر بالجونة في الحفل الختامي بالمهرجان، وأن حفله سيكون في خطورة جماهيرية.

وعلم "الدستور" أن سبب تأجيل الحفل عدم جاهزية الاستعداد للحفل، وأن "تامر" يريد عمله بمواصفات مختلفة تكون مفاجأة كبيرة لجمهوره مع انطلاق الألبوم الجديد، بالإضافة إلى أن هناك أغنيتين طرحهما مؤخرا ويحاول عمل بعض التعديلات عليهما، وأن الحفل سيكون بعد الأسبوع الأول من نوفمبر القادم وتأجيله ليس له علاقة بوجود حفل آخر لعمرو دياب.

وقرر الفنان نقل الحفل الجديد إلى القاهرة خلال الفترة القادمة، ويقدم خلاله مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد، الذي أطلق منه "اختراع، ومبطلناش إحساس" وحققتا مشاهدات عالية خلال الأيام الماضية.

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