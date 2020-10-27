ضبط مدير مطعم بـ2 طن لحوم فاسدة بالجيزة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة بحوزته 2٫1 طن «مفروم لحوم، مقطعات دواجن» يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.وتبين أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لتقديمها كوجبات جاهزة لجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.