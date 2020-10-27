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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بومبيو: «داعش» لا يزال يشكل تهديدا في المنطقة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
جريدة الدستور
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا في المنطقة، مشيرا إلى أن التحالف الدولي سيواصل العمل لهزيمته.

وقال بومبيو -في تغريدة على موقع "تويتر" بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي- "يمر اليوم عام على إطلاق الولايات المتحدة لعملية أسقطت زعيم داعش أبو بكر البغدادي، وعلى الرغم من هذا الإنجاز البارز لا يزال داعش يشكل تهديدا وسنواصل العمل مع التحالف الدولي لضمان هزيمته بشكل دائم".

يذكر أن عملية عسكرية أمريكية في سوريا استهدفت أبو بكر البغدادي العراقي الذي اعتنق الفكر المتشدد ليعلن نفسه خليفة باعتباره زعيم تنظيم (داعش) التي أعلن قيامها، وظل البغدادي لفترة طويلة هدفا للقوات الأمريكية وقوات أمنية أخرى في المنطقة، تحاول القضاء على التنظيم الإرهابي حتى بعد استعادة معظم الأراضي التي سيطر عليها التنظيم.

وأدت ضربات جوية أمريكية إلى مقتل معظم قيادات البغدادي بما في ذلك أبو عمر الشيشاني وأبو مسلم التركماني وأبو علي الأنباري وأبو سياف وكذلك أبو محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم، كما سقط الآلاف من مقاتليه بين قتيل وأسير.

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