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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس أجنبى متهم بالنصب على المواطنين بالنزهة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:05 م
حبس أجنبي متهم
حبس أجنبي متهم
حسام التمساح
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قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخص أجنبي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب علي المواطنين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بزعم استثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية نظير ذلك.

وتبين من التحريات قيام المتهم ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت باسم منتحل لإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية وأنها تمتلك ثروة مالية طائلة تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي– مغطاة بمادة سوداء حتى يمكن إخفاء ماهيتها وإدخالها البلاد وترغب فى استثمارها، ومن خلال ذلك تمكن من الاستيلاء على (مبلغ مالى) من الشاكى كرسوم شحن ومصاريف إدارية لإرسال المبلغ المراد استثماره تحت إشراف إحدى شركات الشحن العالمية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته 2 لفافة من الورق الأسود المقصوص فى حجم المائة دولار أمريكى وكل لفافة مثبت عليهم شريط أبيض عليه علامة المائة دولار أمريكى، شهادة منسوبة لإحدى شركات الشحن العالمية تفيد بالموافقة على نقل مبلغ 8 ملايين دولار إلى البلاد لتسليمها للشاكى "مزورة بالكامل "، صورة ضوئية من كارنيه منسوب لإحدى المنظمات ببيانات وهمية لإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وهاتفين محمولين.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة وكذا البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم، تبين أنه يحتوى على صور من المستندات المضبوطة بحوزة المتهم وكذا محادثات نصية بينه وبين الشاكى تؤكد نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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