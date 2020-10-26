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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

رئيس «المعاهد الأزهرية» يتابع سير العملية التعليمية بـ«الشروق»

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:32 م
العملية التعليمية
العملية التعليمية
أميرة العناني
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زار الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، معاهد "الشروق النموذجي الابتدائي والشروق النموذجي إعدادي وثانوي بنين وبنات" بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة سير العملية الدراسية وانتظامها، والتأكد من تطبيق كل التدابير الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي لحماية الطلاب والمعلمين من انتشار الأمراض والفيروسات.

وأكد رئيس قطاع المعاهد ضرورة الالتزام بمواعيد الحصص الدراسية، وحسن توجيه الطلاب تعليميًا وفكريًا، لتحقيق أقصى استفادة من اليوم الدراسي، مشددًا على أهمية التأكد من انتظام الطلاب في متابعة الدروس المذاعة عبر القنوات التعليمية، وبوابة الأزهر الإلكترونية.

كما نبه "عباس" على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا مستمرًا لمتابعة الدراسة، وتسيير قوافل متابعة لكل مناطق الجمهورية، لرصد المشاكل الطارئة التي قد تواجه العملية التعليمية، ووضع الحلول الفورية لها.

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