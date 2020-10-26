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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:58 م
خالد شعيب
خالد شعيب
ياسمين شعيب
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بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة الي عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونصت البرقية علي " يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال " بذكرى المولد النبوي الشريف سائلين الله تعالى أن يرعاكم ليتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي ".

كما نصت علي " فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار".

كما بعث محافظ مطروح ببرقية تهنئة بهذه المناسبة العطرة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وفضيلة الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

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