رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية: مستعدون للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:05 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
طباعة
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الأمراض والأوبئة، واستمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لحالات الاشتباه بفيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وذلك للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات والمدارس والمعاهد والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية والميادين العامة والبنوك وماكينات الصرافة وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

وجه المحافظ وكيل وزارة القوي العاملة بمتابعة مدى التزام المنشآت الصناعية بأعمال التطهير والتعقيم لوسائل نقل العمال من وإلى المنشأة، وإلزام العمال بارتداء الكمامة الواقية وتخفيض الأعداد المصرح لها بركوب الأتوبيسات إلى ٥٠٪ لتحقيق التباعد بينهم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما كلف المحافظ مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، موجهًا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة في حالة المخالفة، وكذلك وضع ملصقات إرشادية وتوعوية بجميع الإجراءات الصحية والوقائية المطلوب اتباعها ولصقها داخل وخارج جميع وسائل النقل.

أكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين مديريات (الصحة– التضامن الاجتماعي– الطب البيطري- السكك الحديدية- الأوقاف- الكنيسة) لاستمرار حملات التوعية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة للمواطنين لتعريفهم بالموجة الثانية للفيروس وأعراضها وطرق الوقاية منها والتشديد علي الاهتمام بالنظافة الشخصية والالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، عرضًا عن استعدادات المديرية للتعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتمت الإشارة إلي أنه تم رفع درجة الاستعداد بالإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة، وانعقاد غرفة الأزمات، وفرق الترصد على مدار الساعة، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم المختلفة، للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التواجد الكافي للأطقم الطبية، للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه، وكذلك التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى استجابتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، كما تم عرص الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة القادمة عند الحاجة إليها.

وطالب وكيل وزارة الصحة المواطنين بعدم التراخي في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في حياتهم اليومية، وخاصة عند دخولهم المساجد ودور العبادة، والأسواق، واستخدام وسائل النقل والمواصلات خلال هذه الفترة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

موضوعات متعلقة

«تقطيع بالساطور».. عامل يتخلص من زوجته وأطفاله فى مذبحة بسوهاج

رسميًا.. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك-V» ضد كورونا

انفجار ماسورة مياه يغرق حدائق القبة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

إعصار قوي يجتاح الفلبين ويشرد الآلاف

الأمير هاري: نشأتي أبعدتني عن التحيز العنصري الأعمى

مزاد على قطع استخدمها عناصر الاستخبارات السوفيتية خلال الحرب الباردة

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

أيام زمان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

«تجليات من القاموس البصري» التراث الشعبي في متحف فني مفتوح

لجنة الفرز في جائزة الشيخ زايد للكتاب تختتم جلساتها بعد تقييم 2349 ترشيحًا

فرقة المسرح الحديث تستعد لـ«أبي تحت الشجرة»

وزير الثقافة العراقى يلتقى الناقد فاضل ثامر لبحث تكريم كبار المثقفين