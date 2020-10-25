البيان الإحصائي للجنة 119 بالدائرة الأولى لانتخابات النواب في الفيوم

رصد البيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم ١١٩ المقامة بمدرسة السادات الإعدادية بمدينة الفيوم المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، في الانتخابات البرلمانية 2020، والتي أظهرت حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على ٢٥٤صوتا، بينما حصدت قائمة نداء مصر على ١٦٧صوتا، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.وبلغ عدد الأصوات الباطلة ١١٩ صوتا.انتهت عمليات تصويت المصريين بالداخل فى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة مساءً، وبدأ رؤساء اللجان الفرعية فى فرز صناديق الاقتراع داخل مقار اللجان.