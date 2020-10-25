«روب مفتوح».. إطلالة جريئة لسارة حناشي (صور)

أثارت الممثلة التونسية سارة حناشي الجدل بإطلالة جريئة على الريد كاربت في مهرجان الجونة بدورته الرابعة في يومه الثالث.وارتدت الممثلة التونسية فستان أشبه بالروب، ذات الوان النبيتي والأصفر، وكان الفستان قصير للغاية، الأمر الذي وصفه البعض بأجراء الإطلالات حتى الآن.وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.