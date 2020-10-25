إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالغردقة قبل الغلق بساعات
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:59 م
البحرالاحمر - علي عوادطباعة
شهدت لجان مدينة الغردقة بالدائرة الشمالية بمحافظة البحر الأحمر، إقبالًا كثيفًا في الساعات الأخيرة قبيل غلق اللجان وزيادة إقبال الناخبين بعدد من اللجان وخاصة مدرسة لجنتي محمد الطيب والميناء المشتركة بالمدينة.
وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، أمس السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك ي دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، أمس السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك ي دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالغردقة قبل الغلق بساعات
إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالغردقة قبل الغلق بساعات
إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالغردقة قبل الغلق بساعات
إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالغردقة قبل الغلق بساعات