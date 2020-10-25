إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالغردقة قبل الغلق بساعات

شهدت لجان مدينة الغردقة بالدائرة الشمالية بمحافظة البحر الأحمر، إقبالًا كثيفًا في الساعات الأخيرة قبيل غلق اللجان وزيادة إقبال الناخبين بعدد من اللجان وخاصة مدرسة لجنتي محمد الطيب والميناء المشتركة بالمدينة.وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، أمس السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك ي دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.