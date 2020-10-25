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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لليوم الثاني.. توزيع الكمامات بالمجان بلجان صفط اللبن

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:13 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
حسام عسل
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حرص عدد من المتطوعين بمدرسة الشيماء القديمة بصفط اللبن على توزيع كمامات على الناخبين وإرشادهم على أماكن لجانهم الانتخابية في اليوم الثانى والأخير من المرحلة الأولى بالانتخابات البرلمانية.

وشدد رؤساء اللجان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا على رأسها ارتداء الكمامات قبل الدخول للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت صباح أمس السبت انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل لعام ٢٠٢٠، وتستمر حتى اليوم الأحد في ١٤ دائرة وهما الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها.

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