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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة أسيوط ونوابه يصوتون في انتخابات مجلس النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:32 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
أسيوط – محمد أبو شادي:
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وجه الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، دعوته لكافة أفراد المجتمع الجامعي للمشاركة الإيجابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

وأشار إلى ما يتمتع به الشعب المصري من حب مخلص وصادق لوطنه ووعي سياسي بما يواجهه من تحديات ومعوقات لعرقلة ما يشهده من جهود فاعلة ومثمرة لتحقيق التقدم والتنمية في مختلف المجالات، وهو ما يجب مواجهته بدعم السلطة التشريعية والبرلمانية واختيار أفضل العناصر من بين المرشحين ممن يعبروا عن كافة فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال تواجده بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة بأسيوط، للتصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 والمستمرة على مدار يومى 24، و25 أكتوبر الجاري، مهيبا بكافة أفراد المجتمع الجامعي للنزول بكثافة للتصويت الحر والديمقراطي باللجان بما يقدم القدوة والمثل لباقى فئات المجتمع فى ظل الإجراءات المشددة التى اتخذتها الدولة المصرية من أجل توفير مناخ صحي آمن بكافة اللجان الانتخابية.

كما شهدت مدرسة الفاروق الرسمية للغات استقبال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب وذلك للإدلاء بصوته، حيث أكد عقب تصويته على ما يمثله مجلس النواب المصري من أهمية بالغة لدى المواطنين في الشارع المصري، والذي يمثل أحد الاستحقاقات السياسية التي يحرص الناخبين على المشاركة فيه منذ تأسيسه رغم اختلاف مسمياته إلى أن دوره الفاعل في المشهد السياسى حاضرًا دائمًا فى أذهان المصريين، وهو ما انعكس فى حرص الناخبين على اختيار من يمثلهم فى المجلس ويعمل على إيصال صوتهم للمسئولين والعمل على إعلاء مصلحة الوطن وتحسين الواقع المعيشى للشعب.

ومن جهتها، أشادت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال مشاركتها في التصويت بمدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات، بجهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين الانتخابات فى كافة اللجان في أجواء آمنة ومستقرة، وما يبذله رجال الشرطة والجيش من تكاتف للجهود فى العملية الانتخابية تحت إشراف رجال القضاء المصرى، مشيدة كذلك بالإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورنا وتوفير أقصى درجات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

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