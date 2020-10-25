اليونان ترد على الاستفزازات التركية في «المتوسط»

أطلقت اليونان، اليوم الأحد، إنذارًا ملاحيًا جديدًا «نافتكس»، غير محدد بتاريخ لنهايته، ردًا على الاستفزازات التركية وإعلانها تواصل عمليات التنقيب بالقرب من المياه الإقليمية لليونان.ووفقًا لصحيفة «سيتي جريك تايمز»، فقد جاء الإخطار الملاحي اليوناني ردًا على أنشطة تركيا غير القانونية، خاصة بعد نقلها عمليات المسح الزلزالي إلى الجنوب الغربي، ما يمثل انتهاكًا لحقوق أثينا السيادية.وصدر النافتكس اليوناني من محطة هيراكليون في جزيرة كريت، التابعة للبحرية اليونانية، والتي تختص بإصدار الإخطارات الملاحية اليونانية، بينما لم يصدر أي موعد لنهايته، وأوضحت الصحيفة أن الإنذار اليوناني جاء لتذكير الأتراك بعدم امتلاكهم أي سلطة في المنطقة التي يمارسون فيها التنقيب غير المشروع.وفي وقت متأخر من ليلة السبت، أصدرت تركيا إنذارًا ملاحيًا من محطة أنطاليا، لتمديد عمليات تنقيب سفينة «أوروتش رئيس» حتى 4 نوفمبر المقبل، في جزر رودس وشرق جزيرة كارباثوس اليونانية بشرق المتوسط.