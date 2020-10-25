رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان ترد على الاستفزازات التركية في «المتوسط»

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:04 م
الاستفزازات التركية
الاستفزازات التركية
منار أحمد
طباعة
أطلقت اليونان، اليوم الأحد، إنذارًا ملاحيًا جديدًا «نافتكس»، غير محدد بتاريخ لنهايته، ردًا على الاستفزازات التركية وإعلانها تواصل عمليات التنقيب بالقرب من المياه الإقليمية لليونان.

ووفقًا لصحيفة «سيتي جريك تايمز»، فقد جاء الإخطار الملاحي اليوناني ردًا على أنشطة تركيا غير القانونية، خاصة بعد نقلها عمليات المسح الزلزالي إلى الجنوب الغربي، ما يمثل انتهاكًا لحقوق أثينا السيادية.

وصدر النافتكس اليوناني من محطة هيراكليون في جزيرة كريت، التابعة للبحرية اليونانية، والتي تختص بإصدار الإخطارات الملاحية اليونانية، بينما لم يصدر أي موعد لنهايته، وأوضحت الصحيفة أن الإنذار اليوناني جاء لتذكير الأتراك بعدم امتلاكهم أي سلطة في المنطقة التي يمارسون فيها التنقيب غير المشروع.

وفي وقت متأخر من ليلة السبت، أصدرت تركيا إنذارًا ملاحيًا من محطة أنطاليا، لتمديد عمليات تنقيب سفينة «أوروتش رئيس» حتى 4 نوفمبر المقبل، في جزر رودس وشرق جزيرة كارباثوس اليونانية بشرق المتوسط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

«بنطلون دون بطانة وصدر عاري».. زينب غريب تخطف الأنظار في «الجونة»

الصور

image description

ثاني أيام «انتخابات النواب» في إمبابة

image description

اليوم الثاني للماراثون البرلماني

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

الأكثر قراءة

«رشوة في انتخابات القاهرة»؟ «الجزيرة» تسقط في فخ «الفبركة الغبية»

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

تحقيقات «شهيد المرج»: تصدى لـ3 تجار مخدرات فمزقوا جسده أمام معهد المطرية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

سمكة قرش تهاجم رجلا قبالة ساحل أستراليا

استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج مشكلة اضطرابات الغذاء

مجموعة سامسونج تعلن وفاة رئيسها لى كون هى بعد صراع مع المرض

مواعيد القطارات اليوم الأحد 25-10-2020

أيام زمان

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

اليونان ضيف شرف معرض الكتاب.. و«إدريس» الأقرب لشخصية العام

«عادى جدًا طبعًا» جديد الكاتبة صفاء عبدالمنعم عن دار النسيم

في ذكراه.. محمود دياب ترك القضاء من أجل عيون المسرح

«هناك حيث أنا» أحدث إبداعات الكاتب السيناوي عبد الله السلايمة