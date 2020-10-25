سعر اليورو اليوم الأحد 25-10-2020 بالبنوك المصرية
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:05 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأحد 25-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي، مقابل تراجع سعره أمام الجنيه اليوم في المصرف المتحد والبنك المركزي المصري.
وفي بنك عوده ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.70 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.73 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي، مقابل تراجع سعره أمام الجنيه اليوم في المصرف المتحد والبنك المركزي المصري.
سعر اليورو فى البنوك اليوم الأحد 25-10-2020
تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49 جنيه، وفي وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.67 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.68 جنيه.
أسعار اليورو
وواصل اليورو اليوم تراجعه أمام الجنيه ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.70 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.70 جنيه.
وفي بنك عوده ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.70 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.73 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه.