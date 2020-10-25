سعر اليورو اليوم الأحد 25-10-2020 بالبنوك المصرية

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأحد 25-10-2020







أسعار اليورو

وواصل اليورو اليوم تراجعه أمام الجنيه ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.70 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.70 جنيه. وواصل اليورو اليوم تراجعه أمام الجنيه ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.70 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.70 جنيه.



وفي بنك عوده ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.70 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.73 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه.