رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: لحم الديك الرومي يعالج اضطرابات الهضم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:47 م
لحم الديك الرومي
لحم الديك الرومي
وكالات
طباعة
يؤكد فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة "ماكماستر"، أن لحوم الديك الرومي تساعد على الشفاء من اضطرابات الهضم والمعدة.

وبحسب مجلة "ساينس ميديسن" المهتمة بشؤون الطب والعلوم، يحتوي لحم الديك الرومي على حمض أميني "التربتوفان"، بجانب بعض البكتيريا المفيدة للأمعاء، ليساهم في الشفاء والاستجابة بشكل جيدة للمعدة.

وأشار الباحثون إلى أن وجود "التربتوفان" داخل الأمعاء يمكنه أن يفيد المعدة، وهو يتواجد بوفرة في لحم الديك الرومي وأيضا الشوكولاتة والموز والخضراوات مثل البروكلي.

وخلال الدراسة فحص الباحثون ثلاث مجموعات، الأولى لمرضى يعانون من الاضطرابات الهضمية النشطة، والثانية لمرضى بعد عامين من اتباع نظام غذائي خالٍ من "الغلوتين"، والثالثة لأشخاص أصحاء.

وكان لدى مرضى الاضطرابات الهضمية دليل على انخفاض التمثيل الغذائي البكتيري للتربتوفان، ولم تحفز الميكروبات المعوية بشكل مناسب مسار مستقبلات "هيدروكربون أريل" الذي يتحكم في الالتهاب ويحمي حاجز الأمعاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الجبن الأزرق».. هل هو صحي؟

القصة الكاملة حول اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

الباز: دعاء خليفة «نمرة إخوانية» جديدة.. وتكلمت عنى شخصيًا

الصور

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

الأكثر قراءة

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

الاتحاد الأوروبي: التوصل لاتفاق حول ملء سد النهضة بأيدي مصر والسودان وإثيوبيا

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

«الجبن الأزرق».. هل هو صحي؟

مكملات غذائية تساعدك في رحلة إنقاص الوزن

الاضطرابات العصبية.. اكتشاف خطر مميت لهواء المدن

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

في ذكرى «شاعر العقل».. أعمال شاهدة على مآسي نجيب سرور

«الأدهم» للنشر تصدر المجموعة القصصية «فتاة إيرلهام»

سينما الهناجر تعرض الفيلم العمانى «زيانا»