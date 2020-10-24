دراسة: لحم الديك الرومي يعالج اضطرابات الهضم

يؤكد فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة "ماكماستر"، أن لحوم الديك الرومي تساعد على الشفاء من اضطرابات الهضم والمعدة.وبحسب مجلة "ساينس ميديسن" المهتمة بشؤون الطب والعلوم، يحتوي لحم الديك الرومي على حمض أميني "التربتوفان"، بجانب بعض البكتيريا المفيدة للأمعاء، ليساهم في الشفاء والاستجابة بشكل جيدة للمعدة.وأشار الباحثون إلى أن وجود "التربتوفان" داخل الأمعاء يمكنه أن يفيد المعدة، وهو يتواجد بوفرة في لحم الديك الرومي وأيضا الشوكولاتة والموز والخضراوات مثل البروكلي.وخلال الدراسة فحص الباحثون ثلاث مجموعات، الأولى لمرضى يعانون من الاضطرابات الهضمية النشطة، والثانية لمرضى بعد عامين من اتباع نظام غذائي خالٍ من "الغلوتين"، والثالثة لأشخاص أصحاء.وكان لدى مرضى الاضطرابات الهضمية دليل على انخفاض التمثيل الغذائي البكتيري للتربتوفان، ولم تحفز الميكروبات المعوية بشكل مناسب مسار مستقبلات "هيدروكربون أريل" الذي يتحكم في الالتهاب ويحمي حاجز الأمعاء.