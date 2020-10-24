«الغضبان» يتابع سير العمل فى تطوير قرية المرجان ببورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، قرية المرجان ببورفؤاد التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ورافقه اللواء محمد عامر رئيس المدينة ومسئولو القرية، وعدد من الشركات الهندسية المسؤولة عن أعمال التطوير.واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ الجارية حتى الآن، مشيدا بكفاءة الأعمال التى تتم على أعلى مستوى، مشيرا لقرب الانتهاء منها تمهيدا لافتتاحها قريبا، مؤكدا أن بورسعيد فى طريقها لتوضع على الخريطة السياحية بعد إضافة عدد من المنشآت السياحية والفنادق، مشيدا بما تم فى القرية وحجم الأعمال المنفذة وبموقعها المتميز وخاصة أن بورفؤاد كانت تفتقد هذه النوعية من الخدمات الفندقية.وأوضح أن القرية تطل على شاطئ بورفؤاد وتبلغ مساحتها الإجمالية 95 ألف متر مربع وتبلغ نسبة المبانى 20% فقط من إجمالى المساحة وتضم القرية 106 وحدة مصيفية 3 غرف و88 وحدة فندقية 2 غرفة و76 غرفة فندقية و7 فيلات و4 سويت فندقية و2 حمام سباحة ومسطحات خضراء متنوعة ومنطقة لألعاب الأطفال و4 كافتيريات ومطاعم و20 محلا تجاريا، وتمثل طفرة فى المجال السياحى الذى ينعكس على المحافظة ومكانتها الرائدة سياحيا.