رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير قرية المرجان ببورفؤاد .

«الغضبان» يتابع سير العمل فى تطوير قرية المرجان ببورفؤاد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:23 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، قرية المرجان ببورفؤاد التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ورافقه اللواء محمد عامر رئيس المدينة ومسئولو القرية، وعدد من الشركات الهندسية المسؤولة عن أعمال التطوير.

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ الجارية حتى الآن، مشيدا بكفاءة الأعمال التى تتم على أعلى مستوى، مشيرا لقرب الانتهاء منها تمهيدا لافتتاحها قريبا، مؤكدا أن بورسعيد فى طريقها لتوضع على الخريطة السياحية بعد إضافة عدد من المنشآت السياحية والفنادق، مشيدا بما تم فى القرية وحجم الأعمال المنفذة وبموقعها المتميز وخاصة أن بورفؤاد كانت تفتقد هذه النوعية من الخدمات الفندقية.

وأوضح أن القرية تطل على شاطئ بورفؤاد وتبلغ مساحتها الإجمالية 95 ألف متر مربع وتبلغ نسبة المبانى 20% فقط من إجمالى المساحة وتضم القرية 106 وحدة مصيفية 3 غرف و88 وحدة فندقية 2 غرفة و76 غرفة فندقية و7 فيلات و4 سويت فندقية و2 حمام سباحة ومسطحات خضراء متنوعة ومنطقة لألعاب الأطفال و4 كافتيريات ومطاعم و20 محلا تجاريا، وتمثل طفرة فى المجال السياحى الذى ينعكس على المحافظة ومكانتها الرائدة سياحيا.

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

القصة الكاملة حول اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية

الصور

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

«الأدهم» للنشر تصدر المجموعة القصصية «فتاة إيرلهام»

بكى لـ«أحلام الفتى الطائر».. ابنة أخو نجيب سرور تروى لحظاته الأخيرة

ورشة «فن تشكيل بالنحاس» ببيت السنارى.. غدًا